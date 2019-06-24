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TURBEM Çocuk Tiyatrosu yeni yıldızlarını arıyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) Çocuk Tiyatrosu kulübü yeni yıldızlarını aramak için yaz döneminde de kayıtlarına devam ediyor.


Geçtiğimiz sezonu dolu dolu tiyatro oyunlarıyla geçiren TURBEM Çocuk Tiyatrosu yaz döneminde de çalışmalarına başlarken, kayıtlar ücretsiz olarak belediye hizmet binası zemin katında bulunan kayıt masasında devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu dolu dolu tiyatro oyunlarıyla kapatan TURBEM Çocuk Tiyatro Kulübü yeni sezon için yaz döneminde de çalışmalarına devam ediyor. Çocuk tiyatrosuna kayıtların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile TURBEM bünyesinde bulunan çocuk tiyatro kursumuz yaz döneminde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımız çocuklarını ücretsiz olarak yararlanabilecekleri tiyatro kurslarına yazdırmak için hizmet binamızın zemin katında bulunan kayıt masasına başvuruda bulunabilirler” dedi. Kurs günleri Salı-Perşembe günleri saat 17.00-19.00 arası, Cumartesi günü ise 15.00-17.00 saatleri arasında olacak.

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