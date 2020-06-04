TURBEM kapılarını yeniden açıyor

Korona virüs salgını sebebiyle eğitim ve sınav hazırlık programlarına iki buçuk aydır online olarak devam eden TURBEM normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açılıyor. TURBEM'de eğitim gören 8, 11, 12. sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik deneme sınavı 5 Haziran Cuma günü yapılacak, soru çözüm günleri ise 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Öğrencilerinin sağlığını korumak için tedbirlerin de alındığı TURBEM'de merkeze gelen her öğrencinin girişlerde ateşleri ölçülecek, güvenlik görevlilerinin kontrolünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde öğrencilerin giriş ve çıkışları sağlanacak. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtılacak ve öğrencilerin bina içerisinde maskeli olması sağlanacak. Merkeze öğrenci dışında kimse kabul edilmeyecek. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde onar kişilik olarak düzenlenen sınıflarda öğretmenler de gün boyu maske ve siperlik kullanacak. Ders dışı zamanlarda ise nöbetçi öğretmenler tarafından sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerekli tüm kontroller yapılacak. Bununla birlikte öğrenci, öğretmen ve personellerin kullanımları için her katta dezenfektan da bulundurulacak.

TURBEM Binasında eğitimlerin yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında TURBEM'de eğitim gören öğrencilerimizin sağlığını korumak için eğitim ve sınav hazırlık programlarına online olarak devam ediyorduk. Normalleşme sürecine geçişle birlikte gerekli tedbir ve kurallar dahilinde öğrencilerimizin merkezimizde eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimizin bina içerisinde belirlenen kurallara uymalarının son derece önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize de başarılar dilerim” diye konuştu.