Türbülans tiyatro oyunu izleyenleri güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinliklerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda "Türbülans" isimli oyun sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro oyunları sahne almaya devam ediyor. Aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Alara Bozbey, Aylin Kabasakal, Ceyda Tepeliler, Ece İrtem, Giray Mert Özdenoğlu ve Göktuğ Derici'nin oynadığı iki perdelik komedi oyunu Türbülans sahne aldı. Tiyatroyu izlemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Oyun sonunda sahneye çıkarak oyunculara teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, tiyatro izlemeyi özlediklerini belirterek, “Oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Alara Bozbey, Aylin Kabasakal, Ceyda Tepeliler, Ece İrtem, Giray Mert Özdenoğlu ve Göktuğ Derici'nin oynadığı iki perdelik komedi oyunu evliliğe karşı olan Bernard'ın üç hostesle olan ilişkisini konu alıyor.