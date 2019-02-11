Türek'ten Başkan Ergün'e : "Sizlerin hareketlerini takdir ediyoruz. Bu olayı şova dökmüyorsunuz"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, kendisini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, 31 Mart seçimlerinde başarılar dileyerek, "Bu tabi bir hizmet yarışı. Bu konuda da sizlerin hareketlerini takdir ediyoruz. Bu olayı şova dökmüyorsunuz. Doğru da budur. Bazı belediyeleri görüyorum. Sabah, akşam davul zurna çalınıyor. Ortada icraat yok. Bütçe promosyon reklama gidiyor. Allah muvaffak ve yolunuzu açık etsin" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimler öncesi oda ve dernekleri ziyaret ederek destek çağrısında bulunuyor. Bu kapsamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek'i ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İl Yönetimi, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü,Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık ve Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Burak Yurga eşlik etti. Ziyarette Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Nihat Akyol da hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 10 yıllık hizmet döneminde her zaman oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, “Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 10 yıllık görev sürecini geride bıraktık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı tarafından yeni hizmet döneminde tekrar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildik. Tabii bugüne kadar oda ve derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla istişarede bulunarak Manisa'ya en iyi hizmeti yapabilmenin çabası içerisinde olduk. Bugüne kadar Manisa'mıza hizmet noktasında vermiş olduğunuz destekler için bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu güzel birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum. İnşallah aynı doğrultuda, daha nice güzel hizmetleri Manisa'mıza kazandırırız” dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de, Manisa'nın 10 yılda çehresinin değiştiğine dikkat çekerek,“Bunlar tabi bir hizmet yarışı. Bu konuda da sizlerin hareketlerini takdir ediyoruz. Bu olayı şova dökmüyorsunuz. Doğru da budur. Bazı belediyeleri görüyorum. Sabah, akşam davul zurna çalınıyor. Ortada icraat yok. Bütçe promosyon reklama gidiyor” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Başkan Ergün'e hayırlı olsun dileklerini de ileten Türek, “Allah muvaffak etsin. Yolunuzu açık etsin. Bizler belediyemizle iş birliği içerisinde olmaya çalışıyoruz. Manisa'mıza daha fazla katma değer gelsin, daha fazla refah yayılsın. Amacımız bu. Önümüzdeki günlerde sizlere inşallah vereceğimiz daha güzel haberlerimiz olur. Sizlerle beraber yapacağımız daha fazla şeyler olabilir. Yerel seçimlerin ardından nisan ayına doğru haberlerle geliriz. El birliğiyle Manisa yeni bir şahlanışa girebilir” diye konuştu.