TÜRFAD 1. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi

30 Ağustos 2019 Cuma günü başlayan müsabakalarda 9 ve 11 yaş olmak üzere iki grupta 16 takım toplam 30 maçta mücadele verdi.

Akhisar Kovalık futbol sahasında yapılan müsabakalarda 9 yaş grubunda birinci Akhisarspor, ikinci Yıldırımspor, üçüncü Bigadiçspor ve dördüncü Akhisargücü oldu. 11 yaş gruplarında ise çekişmeli geçen müsabakalar sonunda birinci Bigadiçspor, ikinci Yıldırımspor, üçüncü Akhisarspor ve dördüncü Akhisargücü futbol takımı oldu. Turnuvaya TÜRFAD Akhisar Şubesi Başkanı Nurullah Zağlı, Genel Sekreter İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Ali Bulanık ve Yılmaz Hızal katıldı.

Turnuvayı gelecek yıl Ege bölgesi genelinde düzenleyeceklerini ifade eden TÜRFAD Akhisar Şubesi Başkanı Nurullah Zağlı, geleceğin futbolcularının böyle etkinliklerde belli olacağını ve yine geleceğin bu futbolcularını sahip çıkmak için Akhisarspor ve diğer profesyonel futbol takımlarına çağrı yaptı.