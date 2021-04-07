TÜRFAD Manisa Şube Başkanlığına yeniden Necmi Temizel seçildi

Yapılan genel kurul sonrası Başkanlığa yeniden Necmi Temizel seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Temizel görev dağılımı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, “TÜRFAD Manisa Şubesi olarak yerel ve ulusal düzeyde futbolun gelişmesine katkı sağlayacak çözümler üretmek ve destek vermek amacıyla faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derneğimiz üyeleri ve aramıza yeni katılacak olan bürokrat, kulüp yöneticileri, futbolcu, hakem, teknik adam, medya temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşu olarak futbol ve spor kamuoyuna faydalı olmaya çalışacağız. Özellikle önceki yıllarda ‘İnsanlar yaşarken de anılmalıdır' sloganıyla yapılan etkinliklerimizi tekrar ederek Manisa ve Türk futboluna geçmişten günümüze kadar özverili çalışmaları ve hizmetleriyle maddi ve manevi olarak katkıda bulunmuş olan değerlerimizin ödüllendirilmesini bir vefa borcu olarak görmekteyiz. Bu vesileyle Yönetim Kurulumuzun hayırlı olmasını, şehrimiz ve ülkemiz futboluna güzel hizmetlerde bulunmasını temenni ederim.” dedi.

Necmi Temizel Başkanlığındaki TÜRFAD Manisa Şubesinin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu: “Başkan: Necmi Temizel, Asbaşkan: Ersoy Arslan, Genel Sekreter: Alparslan Kaya, Sayman: Ufuk Dündar, Üye: Erol Timur. Denetim Kurulu: Başkan: Nahit Emin Gülen, Üye: Mustafa Alan ve Yusuf Ertem.”