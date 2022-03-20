Turgutalp Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik çalışmayı yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesine bağlı Turgutalp mahallesi Kevser Sokakta yaşanan kanalizasyon sıkıntısını çözmek amacıyla hat döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile bölgeye giderek çalışmayı yerinde inceledi. Çevik'e MASKİ İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz, mahalle muhtarı Gülay Erdal ve yetkili personel de eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Beton Boru Fabrikasında üretilen malzemelerin kullanıldığı çalışma kapsamında 260 metre uzunluğunda 9 adet muayene bacası montajı yapılıyor. Mahalle sakinleri ile de sohbet etme fırsatı bulan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kanalizasyon sıkıntısının kısa sürede çözüleceğini belirtti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Bölgedeki haneler için önemli bir çalışma yapıldığını belirten mahalle muhtarı Gülay Erdal, “Mahallemizde kanalizasyon sorunu yaşanıyordu. Özellikle yağışlı havalarda taşkınlar da yaşandı. Vatandaşlarımız bu problem karşısında mağdur oluyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Gerekli çalışmayı yapıyorlar. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz” dedi.

İl genelinde altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Soma ilçemizin büyük mahallelerinden biri olan Turgutalp mahallemiz Kevser sokakta yaşanan kanalizasyon sorununu çözmek için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 260 metre uzunluğunda 9 adet muayene bacası kullanılıyor. Çalışmada kullandığımız malzemeler Büyükşehir Belediyesi Beton Boru Fabrikamızda üretilen malzemelerdir. Çalışmaları yerinde inceliyor, eksiksiz bir iş olması için gayret sarf ediyoruz. İş tamamlandığında bölgedeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmüş olacağız. İdare olarak altyapı sorunlarını sona erdirmek adına tüm ekiplerimiz ile sahadayız” dedi.