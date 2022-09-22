Turgutlu AAT'ye sıfır atık belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, kaynaklarını verimli kullanarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen ve 46 milyon TL yatırım bedeline sahip olan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacağı sözüne vurgu yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün temiz bir Manisa hedefi ile hareket ederek, Manisa'da daha önceden çalışmayan 13 adet atıksu arıtma tesisinin iyileştirmelerini yaparak çalışır hale getirdik. 17 ilçemiz var. Demirci, Selendi ve Sarıgöl'de ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Köprübaşı ilçemiz için İller Bankasından onay süreci içindeyiz. Yani şu an 19 adet atıksu arıtma tesisimiz eksiksiz bir şekilde çalışıyor. Öncelikle temiz bir çevre ile gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak adına yaptığımız bu çalışmaların meyvesini de alıyoruz. Sürekli gelişen ilçemiz Turgutlu'ya 46 milyon TL bedelle kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisimiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Hayırlı olsun” dedi.