Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinde 2018'de 5 buçuk milyon metreküp atıksu arıtıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 46 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu'ya kazandırdığı atıksu arıtma tesisi ile bir yılda 5 buçuk milyon metreküp atıksuyun arıtılarak doğaya salınmasını sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde 234 milyon TL'lik atıksu arıtma tesisleri yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir Manisa bırakmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bereketli Gediz Ovası'nın korunması noktasında attığı adımlarla ülke genelinde adından söz ettiriyor. En çok atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımı yapan su ve kanalizasyon idarelerinden biri olan MASKİ, doğa için attığı çevreci adımlarla Manisa'nın geleceğine sahip çıkıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilerek 17 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete alınan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi ile 2018 yılında 5 buçuk milyon metreküp atıksu arıtılarak doğaya salındı. 46 milyon TL bedel ile Turgutlu'ya kazandırılan tesis, daha sağlıklı bir çevre için il genelinde atılan önemli yatırımlardan biri oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, daha temiz bir çevre ve insan sağlığını tehdit edecek evsel nitelikli atıksuların bertarafı noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Turgutlumuza 17 Mayıs 2017 tarihinde açılışını yaparak kazandırdığımız modern atıksu arıtma tesisi ile Gediz Havzamızı ilçemiz bazında koruma altına aldık. 46 Milyon TL yatırım bedeli ile ilçemizde inşa edilen tesis sayesinde 1 yılda 5 buçuk milyon metreküp atıksuyu doğaya zarar vermeden uzaklaştırdık. Turgutlumuzda artık atıksular, dere yataklarını ve nehirlerimizi kirletmiyor. Gediz ve Bakırçay'ın temizlenmesi noktasında önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, il genelinde atıksu arıtma tesislerine 234 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Manisamız eşsiz bir doğaya sahip. Biz, bu doğayı korumak ve Gediz'i özlenen günlerine kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşerilerime sözünü vermiş olduğum ve her seferinde üstüne basa basa tekrar ettiğim ‘Gediz'de tekrar balık tutulacak' hedefini gerçekleştirme noktasında attığımız adımların meyvesini toplamak en büyük mutluluğumuzdur. Manisa merkezde 75 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiğimiz tesis de çalışmaya başladı. Alaşehir'de 25 milyon TL ile inşa etmeye başladığımız tesiste betonarme imalatlar devam ediyor. Alaşehir Kavaklıdere Mahallemize inşa edeceğimiz tesisin de yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bereketli Gediz Havzası'nda yetişen ürünleri bundan sonraki süreçte gönül rahatlığıyla tüketeceğiz. Hizmetin sonu yok. Bu bilinçteyiz. Allah güç kuvvet verdikçe de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.