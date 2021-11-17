Turgutlu Belediye başkan yardımcılarından ova yollarında inceleme

mıntıka mevkisindeki ova yollarında yürütülen asfaltlama çalışmalarını incelemelerde bulundular.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor. Ova yollarında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 7. mıntıka mevkisinde 20 bin metrekarelik asfalt sathi kaplaması gerçekleştiriliyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser de asfalt sathi kaplama çalışmalarını yerinde incelediler, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldılar.

Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser, incelemelerinin ardından Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik ekibi ve oyuncularıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Başkan Yardımcıları, bugün rakibi Botaş Gelişim Takımını evinde konuk edecek olan Kadın Basketbol Takımına başarı dileklerini ilettiler.

Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 7. mıntıka mevkisinde 20 bin metrekarelik asfalt sathi kaplama çalışması yürütülüyor. Çalışmaların son durumunu yakından takip etmek için 7. Mıntıka Mevkisine giderek ekiplerimizden bilgi aldık. Asfaltlama çalışmalarımızı incelememizin ardından rakibi Botaş Gelişim Takımı ile oynayacağı maç öncesinde Yemen Kahvesi'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda Kadın Basketbol Takımımız ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.