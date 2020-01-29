Turgutlu Belediye ekiplerinin saha çalışmaları

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan program dahilinde ekipler şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Ekipleri doğalgaz ve elektrik alt yapısı için Atatürk Mahallesinde kazılan yolların tamiratlarına devam ediyor. Atatürk Mahallesi Name Sokak, Sıla Sokak ve Melek Sokakta ekipler tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı budak ekipleri, Atatürk Parkında (Ortapark), Demirci Camiinde ve Atatürk Mahallesi 7 Eylül Stadı çevresinde, boya atölyesi ekipleri ise Mehmet Gürel İlkokulunda ve Urganlı 23 Nisan İlkokulunda çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Hem bizim gördüğümüz hem de bizden istenilen çalışmaları ekiplerimiz hayata geçiriyor. Şehrimizi güzelleştirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.