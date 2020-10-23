Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı parkeye indi

İlk idmanı Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz da izledi.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda başladı. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımında geçtiğimiz sezon takımda başantrenörlük görevinde bulunan Ceyhan Önk Basketbol Şube Sorumluluğuna, Yardımcı Antrenör olarak görev yapan Serdar Babacan Başantrenörlük görevine, Musa Ölmez Yardımcı Antrenör, Bilen Hocaoğlu ise Atletik Performans Koçu görevlerine getirilmişti.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı Şevval Oyan, Sude Gencer, Ceren Kancaoğlu, Nazlıcan Yalçındağ, Çağla Uslu, Büşra Çınar, Rojbin Ağaslan, Sıla Berza Bilgin, Özge Bilgin, Nazlı Bayazıt, Nazlı Öter, Tuğba Özduman, Melis Çetin, Gamze Sena Dülegöz isimlerinden oluşuyor.

Başantrenör Serdar Babacan yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmana Turgutlu Belediye Başkanı Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz da katıldı. Honaz, “Sezonu hayırlısıyla açıyoruz. Önemli ve bir üst ligi hedefleyen bir kadro oluşturduk. Birbiriyle uyumlu ve alternatifli bir oyuncu grubumuz var. Sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz noktada bitiririz.” dedi.