Turgutlu Belediye Meclisi canlı yayında gerçekleştirilecek

00'da Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanacak. Turgutlu Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacak olan meclis toplantısında altı gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Mecliste; Manisa Kadastro Müdürlüğünün talebi üzerine Akçapınar, Avşar, Ayvacık, Çatalköprü, Çepnibektaş, Çıkrıkçı, Dalbahçe, Derbent, Gökgedik ve Kurudere Mahallelerinde 3402 sayılı kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişinin, Kadastro Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen hususlara göre Belediye Meclisince belirlenerek onaylanması hususu, Aksa Manisa Doğalgaz Anonim Şirketi'nin 2019 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'a yetki verilmesi hususu, Turgutlu Belediyesince vatandaşların sorunlarına daha hızlı, yerinde ve sağlıklı çözüm bulmak amacıyla Belediye Meclis Üyelerinden müteşekkil olmak üzere; Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu, Eğitim- Kültür- Sanat- Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Altyapı- Mesken- Kentsel Yenileme Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonlarının kurulması amacıyla, komisyonlar ile üye sayılarının belirlenmesi ve kurulması talep edilen komisyonlara üye veremeyen siyasi partilerden de üye alınması hususu, Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarih 45 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen Yayla Mahallesi 982 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi ‘g' bendi gereği ve ilçe sakinlerinden Volkan Duran'ın dilekçesine istinaden, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak İli Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut'un isminin yaşatılması adına Selvilitepe Mahallesi Irmak- Üzümlü ve Orkide sokaklar kesişiminde bulunan park alanına ‘Şehit Songül Yakut Parkı' isminin verilmesi ile ilgili konunun Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne sunulması hususunu görüşerek karara bağlayacak. Meclis toplantısı ayrıca Turgutlu Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak izlenebilecek.