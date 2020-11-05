Turgutlu Belediye Meclisinde “Doğal afetlere hazırlık” oturumu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlık ettiği toplantıda doğal afetlerle ilgili araştırma ve inceleme komisyonu kurulması oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca toplantıda kurulacak komisyon için üyeler de belirlendi.

Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami Dinçer, Fehmi Gülen, Hasan Yaman tarafından sunulan, “Turgutlu bilindiği gibi fay hatları üzerinde bulunmaktadır. İzmir depreminin acılarını yaşadığımız şu günlerde açıkça görülmüştür ki depremden çok binalar insanların ölümüne yol açmaktadır. İlçemizde bulunan binaların altlarında an itibariyle fazla insan bulunduran kamuya veya özel mülkiyete ait iş yeri veya ticarethanelerde binanın yapısını bozacak şekilde değişiklik yapılıp yapılmadığı, binanın risk oluşturup oluşturmadığının kontrolünün faydalığı olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda eğer yetki belediyemizde ise denetimlerin belediyemizce yapılması, yetki başka kurumlarda ise gerekli yazışmaların yapılıp gerekli bilgilendirmelerin kurum, kuruluş, muhtarlık tarafından yapılması ilçemiz ve insanımız için elzemdir. Konuyla ilgili imar ve esnaf komisyonlarıyla ortak çalışmaların yapılması hususu görüşülmesi” 03/11/2020 tarihli önergesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu ve İYİ Parti Sözcüsü İlhami Dinçer tarafından belediye meclisine, “Doğal Afetler İhtisas Komisyonu” kurulması ve komisyonun 5 üyeden oluşması teklifi verildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Hasan Koç, Veysel Başçı, Ahmet Orhan, Hasan Yaman, İhsan Tuğrul Yüksel'in komisyon üyesi olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.