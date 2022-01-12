Turgutlu Belediye Tiyatrosu “Torbalar gözaltı yeniden” ile sahnede

Turgutlu Belediyesi Tiyatro Ekibi “Torbalar Gözaltı Yeniden” isimli tiyatro oyunuyla 14 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşacak.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi yılın ilk gösterisi ile izleyicisine perdelerini açacak. Tek perdelik komedi türünde sahnelenecek “Torbalar Gözaltı Yeniden” oyununda Turgutlu Belediyesi Üniversite Tiyatro Ekibi tarafından kaleme alınan skeçler, izleyiciyle buluşacak. Gösterimi 14 Ocak Cuma günü yapılacak olan tiyatro oyunu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda saat 20.00'da sahnelenecek.

On üç yaş sınırı ve ücretsiz olan “Torbalar Gözaltı Yeniden” tiyatro oyununda girişler ise HES kodu ile yapılacak.

Tüm tiyatro severleri oyuna davet eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Belediyemiz tiyatro ekibi, “Torbalar Gözaltı Yeniden” isimli tiyatro oyunuyla 2022 yılının ilk gösterimini izleyicilerimizle buluşturacak. Başarılı performansları ile halkımızın beğenisini toplayan tiyatro ekibimizin bu sahnesi de büyük takdir toplayacak. Tüm tiyatro severlerimizi 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'da TUTSO Konferans Salonu'nda buluşmaya ve bu güzel tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum” dedi.