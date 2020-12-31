İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu Belediyesi 100 çocuğun güzünü güldürdü

Turgutlu Belediyesi soğuk kış günlerinde çocukların içini ısıtacak bir çalışma daha hayata geçirdi.

Kırsal mahallelerde yaşayan 100 çocuğa atkı, bere, eldiven, kıyafet ve oyuncak dağıtımı Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleşti.


Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan çocukları mutlu edecek bir çalışmaya daha imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 100 çocuğun soğuk havadan korunmaları amacıyla atkı, bere, eldiven, kıyafet; yeni yıl hediyesi olarak da oyuncak dağıttı.


2020 yılının son gününde çocukların yüzünü güldüren çalışma hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Bu soğuk günlerde çocuklarımızın üşümemeleri ve sağlıklarını korumak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte 100 çocuğumuzun atkı, bere, eldiven ve kıyafet ihtiyacını karşıladık. Ayrıca çocuklarımızın yeni yılını kutlamak için de oyuncak hediye ettik. Çocuklarımızın sevinçlerine vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hemşehrilerimize, sevgili çocuk ve gençlerimize sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.