Turgutlu Belediyesi Anadolu bilgelerini andı

Turgutlu Belediyesi, Anadolu bilgeleri Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre'yi “Üç Can Bir Cem” programı ile yad etti.

Turgutlu Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan etmesi dolayısıyla özel bir etkinlik ile andı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen programda barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Anadolu bilgeleri Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre'nin yaşamından kesitler paylaşıldı. Program semah ekibinin semah gösterisi, sanatçıların nefes ve deyişleri ile devam etti.

Hacı Bektaş Veli'yi, Ahi Evran'ı, Yunus Emre'yi rahmetle andıklarını, onların evrensel mesajlarına insanlığın ihtiyacı olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre yılı olarak ilan edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi katkılarıyla düzenlediğimiz "Üç Can Bir Cem" programımızda Anadolu Bilgelerimiz Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre'yi andık. Anadolu bilgelerimiz düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından toplumumuza örnek teşkil eden bir yapıya sahiptir. Bizlere öğütledikleri dürüstlüğü, iyiliği, paylaşmayı, birlik ve beraberliği bizler de gelecek nesillerimize aktararak onların bıraktıkları kadim mirası sonsuza dek yaşatacağız. Bu güzel gecede emeği geçen herkese ve en önemlisi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Bektaş Kılınç'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Bektaş Kılınç ise, “Turgutlu Belediyesi bizimle çok ilgilendi. Bir emek çektik. Bu çektiğimiz ve gösterdiğimiz emeğe Turgutlu Belediyesi yol açtı, yol gösterdi. Bugünü bizim için ayıran seyircilerimize ve Belediye Başkanımız Çetin Akın'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.