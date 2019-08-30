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Turgutlu Belediyesi araç sürücülerini uyardı

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında araç sürücülerine uyarıda bulundu.

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri' kapsamında araç sürücülerine uyarıda bulundu. Şenlikler kapsamında saat 18.00'dan sonra Atatürk Bulvarı'nın Ortapark bölümünden itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.


Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri' kapsamında araç sürücülerine yol güzergahları hakkında uyarıda bulundu. 30 Ağustos'tan itibaren 8 Eylül tarihine kadar saat 18.00'dan itibaren Atatürk Bulvarı Ortapark'tan itibaren araç trafiğine kapatılacağı belirtilirken, araç sürücülerinin aşağı inişler Piyaleoğlu Caddesini kullanmaları, yukarı çıkışlarda ise Güneş Sokak ve Akçakmak Yolu'nu kullanmaları istendi. Ayrıca trafiğe kapalı olacak olan saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde araç park edilmemesi konusunda sürücüler uyarıldı. Yapılan açıklamada merkeze uzak köylerden gelen vatandaşlar için şenlikler boyunca saat 24.00'dan itibaren belediye binası önünden araçlar kaldırılacağı ve köylerden gelenlerin ulaşımlarının bu şekilde sağlanacağı bildirildi.

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