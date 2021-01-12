Turgutlu Belediyesi arazi yollarında asfalt hazırlık çalışmasına başladı

Ekipler, Bostanlık ile Hışırlık Yolu ve Davutlu Mevkisinde asfalt hazırlık, bağlantılı yollarda ise yol temizleme ve düzeltme çalışmasını yürütüyorlar. Aynı zamanda iki ayrı noktada zemin iyileştirme, bakım ve tamirat çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazi yollarına yönelik çalışmaları kapsamında Bostanlık ile Hışırlık Yolunda ve Davutlu Mevkisinde 11 kilometrelik asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Bağlantılı yollarda ise yol temizleme ve düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Asfalt şantiyesinin kurulmasının ardından nisan ayına kadar 50 kilometrelik arazi yolunun asfaltlama çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca su, kanalizasyon, doğalgaz ve İnternet altyapı çalışmaları sırasında kazılan sokaklardaki bakım ve tamirat çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Yiğitler Mahallesi Nişancılar Sokak ve Piyaleoğlu Caddesinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan alanın bakım ve tamiratı ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekiplerimiz hazırlanan program dahilinde ilçemiz genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asfalt şantiyemizin kurulmasının ardından arazi yollarımızda asfalt hazırlık çalışmalarımıza başladık. Turgutlu Belediyesi olarak tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.