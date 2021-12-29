Turgutlu Belediyesi bir yıllık çalışmaları için video hazırladı

“Daha güzel bir Turgutlu” için yıl boyunca kentin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalışan Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bir yıllık çalışmaları yayınlanan video ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda, Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği asfaltlama, parke taşı döşeme ve tamirat, yol açma, yol yenileme çalışmalarından görüntüler yer aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ise kentin görünümü ve estetiğini güzelleştiren çalışmaların yanı sıra bank, kamelya, çöp kovalarının üretimi, Turgutlu Belediyesine ait park ve yeşil alanlarında yapılan zeytin hasadı, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan odun yardımından görüntüler söz konusu videoda yayınlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yıl boyunca hemşehrilerimizin yol güvenliği ve ulaşımları ile kentimizin modern, yeşil görüntüsünü korumak ve artırmak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştılar. Bu yıl kaynaklarımızı doğru kullanarak Turgutlu'muzun kangren haline dönüşen sorunlarını tıkır tıkır çözdüğümüz, park ve yeşil alanlarımızın sayısını artırdığımız bir yıl oldu. Daha güzel, modern ve yeşil bir Turgutlu için özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.