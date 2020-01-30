Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Alaşehir'de sahne alacak

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Tiyatro ekibi karne hediyesi olarak Alaşehir'de öğrencilerle “Kafalar Karışık” adlı tiyatro oyunuyla buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Ticaret Odası Konferans Salonunda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ve büyük beğeni toplayan “Kafalar Karışık” tiyatro oyunu Alaşehir'de de sahnelenecek. Alaşehir Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak sahnelenecek oyunda Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibi oyuncuları sahne alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Alaşehir Belediyemizin bizden bir ricası oldu. Biz de hem oyuncularımızın farklı bir tecrübe elde etmesi için hem de tüm ilçelerde sosyo kültürel hayata katkı olması için çocuk tiyatro ekibimizin orada oyun oynamasına karar verdik. Hem hocamız Aysel Baylan'a hem de çocuk tiyatro ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.