İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu Belediyesi down sendromlu çocuğu mutlu etti

Turgutlu Belediyesi Başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Ramazan Bayramı öncesi down sendromlu Muhammet Bülbül’ün isteği olan mavi renkli bisikleti teslim etti.

Turgutlu Belediyesi Başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Ramazan Bayramı öncesi down sendromlu Muhammet Bülbül'ün isteği olan mavi renkli bisikleti teslim etti.


Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, ilk icraatlarını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Çetin Akın'dan mavi renkli bisiklet isteyen 12 yaşındaki down sendromlu Muhammet Bülbül'ün yüzünü güldürdü. Her iki Başkan Yardımcısı Muhammet'in Bozkurt Mahallesi Damla Sokak üzerindeki evine giderek Muhammet'e bisikletini teslim etti. Belediye Başkanı Çetin Akın'ın hediyesi olan bisikleti Ramazan Bayramı öncesinde Muhammet'e teslim ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Honaz “Muhammet kardeşimiz Başkanımız Çetin Akın'dan mavi renkli bir bisiklet istemişti. Bizler de bayram öncesinde kardeşimize bisikletini teslim ettik. İyi günlerde güle güle kullansın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.