Turgutlu Belediyesi ekipleri kentin her köşesinde

Selvilitepe Mahallesi Gökay ve Çağdaş Sokakta ise bordür çalışmaları yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ekipler; Yedieylül Yolu, Millet Caddesi ile birlikte Alparslan, Kumru, Bıldırcın, Cennet, Lale, Civan, Altıntaş, Muratdağı, İrem Sokakta parke tamiratlarını gerçekleştirdi. Selvilitepe Mahallesi Gökay ve Çağdaş Sokakta ise bordür çalışmaları yapıldı. Ekipler, Atatürk Mahallesi Özdemir Sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu'yu yeşil alanları ve parkları ile görsel olarak zengin bir kent haline getirmek adına çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ergenekon Mahallesi Yavuz Sultan Selim Parkı'nda yeşil alan ve yürüyüş yolu çalışması tamamlandı. Ekipler ayrıca kentteki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, budama ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan,

“Ekiplerimiz, kentimizi güzelleştirmek ve yaşanabilir alanlar oluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu'muz için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim”