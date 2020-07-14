Turgutlu Belediyesi ekiplerinden aralıksız mesai

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu'nun en işlek noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanının çevresinde bulunan palmiye ağaçlarının budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerdeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Musacalı Mahallesinin farklı noktalarında toplamda bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyorlar.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Ekiplerimiz her koşulda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu'muzun en önemli noktalarından, vatandaşlarımız tarafından yoğunlukla kullanılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda yer alan palmiye ağaçlarının bakım çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kırsal mahallelerimizdeki yönelik çalışmalarına Musacalı Mahallemizde sürdürüyor. Musacalı Mahallemizde tespit edilen alanlarda toplamda bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bununla birlikte ilçemizin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.