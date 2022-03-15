Turgutlu Belediyesi ekiplerinden yoğun çalışma

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarını aksatmıyor. Parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Dalbahçe Mahallesi ile birlikte Okçular Sokakta parke döşeme çalışmalarına devam ediliyor. Cenk, Küçük ve Şen Sokaklarında ise 2 bin 500 metrekare parke döşemesi yapıldı. Vatansever, Ören, Dolunay, Küçük Hamam, Hatboyu, Dikmen, Savaş, Cesur, Avukatlar, Duyar, Karaboğa ve Sevgi Sokaklarında parke tamiratı tamamlandı. Özgün Sokakta parke ve bordür çalışmaları tamamlanırken yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Urganlı Mahallesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı binasında tamirat çalışmaları sona erdi. Güney Mahallesinde yer alan köy kahvehanesinde PVC değişimi ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Güney Mahallesi sakinleri düzenli ve rahat bir alana kavuşmuş oldu.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise baharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanların bakımı ve ilçe genelinde çimlerin biçim işlemlerini hızlandırdı. Bu çalışmalar kapsamında Gaffar Okkan Parkı, Şehit Ali Şahin Parkı, Şehit Onur Karakaya Parkı, Mert Sokaktaki yeşil alanda çim ara ekimi, İstasyonaltı Mahallesinde yer alan futbol sahasında çim ekimi çalışmaları tamamlandı. Osmancık Mahallesindeki köy konağında tadilat ve boyama çalışmalarına devam edilirken Atatürk Bulvarı, Dutlu Yol ve Aziziye Caddesi'ndeki elektrik trafolarının boyama çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca Urganlı Mahallesinde yer alan tören alanının boyama çalışmalarını tamamlarken Şehitlik Alanında boyama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Ekiplerimiz kentimizin farklı noktalarında eş zamanlı olarak hizmet üretiyor. Ekiplerimizin hazırladıkları programa göre çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemizdeki tüm eksiklikleri tamamlayacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.