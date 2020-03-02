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Turgutlu Belediyesi etkinliklerini erteledi

Turgutlu Belediyesi tarafından yapılması planlanan deve güreşleri ve ’Kırmızı Kurdele’ adlı tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi.

Turgutlu Belediyesi tarafından yapılması planlanan deve güreşleri ve 'Kırmızı Kurdele' adlı tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi.


Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart'ta yapılması planlanan deve güreşleri ve aynı gün Dünya Kadınlar Gününde sahnelenmesi planlanan 'Kırmızı Kurdele' adlı tiyatro oyunu şehitlerimiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ve Turgutlu Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada: “Yastayız! Turgutlu Belediyesi olarak 8 Mart'ta yapmayı planladığımız Deve Güreşleri ve Dünya Kadınlar Gününde sahnelenmesi planlanan Kırmızı Kurdele adlı tiyatro oyunu şehitlerimiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Hain saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Allah devam eden operasyonlarda görev alan Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun ayağına taş değdirmesin. Yüce milletimizin başı sağolsun”

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