Turgutlu Belediyesi geleneksel deve güreşlerine hazırlanıyor

Geleneksel Büyük Turgutlu Deve Güreşleri 8 Mart'ta yapılacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın nisan ayında ise yıllardır yapılmayan cirit turnuvasını hayata geçireceklerini belirtti.

Turgutlu Belediyesi uzun yıllardır devam eden deve güreşleri geleneğine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 14. Geleneksel Büyük Turgutlu Deve Güreşleri 8 Mart'ta Irlamaz II. Etap Koşukırı mevkiinde yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İlçemizde uzun yıllardır devam eden deve güreşleri geleneğinin 14'üncüsünü bu yıl düzenliyoruz. Büyük Turgutlu Deve Güreşleri 8 Mart saat 11.00'da başlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana unutulmaya yüz tutan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerini hayata geçirdik, rahvan at yarışlarını organize ettik. Mart ayında deve güreşlerini nisan ayında ise yıllardır yapılmayan cirit turnuvasını hayata geçireceğiz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.