Turgutlu Belediyesi ilçeye yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor

İsmail Kırdar ile Şekip Seçkin sokakların kesişme noktasındaki alanda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında çocuk oyun grubu, oturma alanları ve fitness grupları da yer alacak.

“Daha yeşil bir Turgutlu” anlayışıyla kent geneline 50 bin metrekareyi aşkın yeşil alan kazandıran Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesinde yeni yeşil alan oluşturmak için hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmail Kırdar ile Şekip Seçkin sokakların kesiştiği noktada başlayan, 580 metrekarelik alan üzerinde yapılacak yeşil alan çalışmalarıyla birlikte söz konusu noktada çocuk oyun grubu, oturma alanları ve fitness grupları da yer alacak. Ergenekon Mahallesindeki çalışmaların yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi Pınar Sokakta yer alan parkta kauçuk döşeme, Huzurevi Parkında beton atma ve İzzettin Mahallesi Köy Kahvesinin boyama çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunun dış cephe boyama çalışmaları ise yine ekiplerce sürdürülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Akçapınar Mahallesinin birçok noktasında parke taşı tamiratlarına devam ederken aynı zamanda Selvilitepe Mahallesi Kor Sokakta parke tamiratlarını tamamladı. Ergenekon Mahallesi Dr. Niyazi Dinçsoy Sokakta parke döşeme çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muza kazandırdığımız yeni yeşil alanlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyor, hemşehrilerimizin rahat bir nefes alması için çalışıyoruz. Ergenekon Mahallemizde de söz konusu bu hedefimiz doğrultusunda yeşil alan yapımı hazırlıklarımıza başladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede içerisinde tamamlayarak Ergenekon Mahallemizde 580 metrekare yeni yeşil alanı kazandırmış olacağız. Ekiplerimiz ayrıca kentimizin pek çok farklı noktasında boyama, tamirat ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarımızın Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.