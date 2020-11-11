İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu Belediyesi kendi asfalt şantiyesini yapacak

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmayı Ankara’da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmayı Ankara'da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, programı kapsamında Ankara'da ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Akın bu kapsamda Ankara'daki ilk ziyaretini Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmaya gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ile birlikte firmayı ziyaret eden Başkan Çetin Akın, yapımı devam eden asfalt şantiyesinin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Asfalt Şantiyesini kuracak olan firmaya ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Asfalt şantiyemizi kuracak olan firmayı CHP İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz ile birlikte Ankara'da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kuracağımız şantiye ile Turgutlu'da ihtiyaç duyulan tüm alanlarımızda asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.