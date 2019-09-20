Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Kurslarına kayıtlar başladı

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan, Türk Halk Müziği, bağlama, satranç, halk oyunları ve tiyatro kurslarına kayıtların başladığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kültür ve Sanat kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlarımız Sosyal İşler Müdürlüğü'müze başvurarak ücretsiz olarak kurslardan faydalanabilir” dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür ve sanat kurslarına yeni dönem kayıtları başladı. Haftanın belirli günlerinden düzenlenecek olan kurslardan vatandaşları ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür ve sanat kurslarımıza başladık. Kayıtlarımız devam ediyor. Türk Halk Müziği, bağlama, satranç, halk oyunları ve tiyatro kurslarına kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurmaları yeterlidir.” dedi.