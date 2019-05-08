Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantı öncesi bir konuşma yapan Başkan Akın, “Öncelikle Mayıs ayı olağan meclis toplantımızı Ramazan Ayı'nın bu 3. gününde gerçekleştiriyor olmanın manevi huzurunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Tüm vatandaşlarımızın ve İslam Dünyası'nın 'Hoş Geldin' diye karşıladığı ve bayram ederek uğurlayacağı Ramazan Ayı; yalnızca bir oruç ayı, bir nefis terbiyesi değil; kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz, kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak ramazan topu atışlarımızı ve sahur davul geleneğimizi sürdürüyoruz. Aşevi ve hayır merkezimize bağış kabullerimizi devam ettiriyor; tüm halkımızın sağlık ve huzur içerisinde bir Ramazan Ayı geçirmesine gayret ediyoruz" dedi.

Mayıs ayında hem milli hem dini güzelliklerin bir arada yaşandığına dikkat çeken Akın, "Birlikte olmaktan, onların sorunsuz bir hayat yaşamaları adına gayret sarf etmekten memnuniyet duyduğumuz her yaştan engelli kardeşimin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı, Kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, değerli engelli kardeşlerimizi ve kıymetli annelerimizi sevgilerimle selamlıyorum. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs'ı büyük coşku ve gururla kutlayacağız. Şimdiden tüm Turgutlu Gençliğimiz'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk'ün izinde yürüyen gençlerimizi onlara olan sarsılmaz inancımızla selamlıyor; 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum. Turgutlu Belediyesi olarak 19 Mayıs'ı geçen hafta salonlara sığmayan kalabalıkla sahnelediğimiz ‘Küllerinden Doğan Kasaba' adlı tiyatro oyunumuzu bir kez daha sahneleyerek daha anlamlı kılmak, Aziz Şehitlerimizi yad etmek istedik. Bu anlamda sizlerin huzurunuzda tüm halkımızı ilçemiz tarihini başarılı bir şekilde canlandıran ekibimizin 19 Mayıs Pazar akşamı saat 20:30'da Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda sahneleyeceği Küllerinden Doğan Kasaba adlı tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Mayıs ayı meclisinin ilk gündem maddesi olan 2019 Nisan ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karara bağlanırken, 2018 yılı kesin hesap cetveli de görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı. Bankalardan kredi kullanımı için meclisten yetki isteyen Belediye Başkanı Çetin Akın “Kredi kullanımı konusunda bir komisyon kuruyoruz, bu komisyonun kararı doğrultusunda bir karar vereceğiz. En uygun koşullarda hangi banka bizlere uygun krediyi verirse o bankadan krediyi kullanacağız. Bildiğiniz gibi Belediyemizin ekonomik durumu ortada, bütün Turgutlu da biliyor. Ben hem sizlere hem seçmenlerime bir söz vermiştim; Turgutlu Belediyesi'nin her şeyini herkes bilecek. Ben bu kredi yetkisini aldıktan sonra hepsini kullanacak değilim. Mazbatayı aldık göreve başladık iki gün sonra vergi dairesinden bize ödeme emri geldi. Ödeyecek durum olmadığı için yapılandırdık. SGK'ya da borçlar var. Bu ödeme emirleri yarın Turgutlu Belediyesi'ne gelirse biz nasıl hizmet edeceğiz? Bu krediyi hep birlikte ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda kullanalım. Ben kendime 1 lira faizli para kullandırmadım, Turgutlu Belediyesi'ne kullandırtmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tıkandığımız noktada belirli tasarruflarda bulunmak durumundayız. Ayın 15'i geldiğinde bütün Turgutlu'ya yine Belediyemizin alacağını ve borç durumunu açıklayacağım. Burada 31 meclis üyesi arkadaşımız var hepsini de Belediyemizin hesap işleri açık. Ben belediyenin parasını kimseye yedirmeyeceğim. 1 kuruşunu bile yedirmeyeceğim. Krediyi gerek duyarsak kullanacağız inşallah gerek duymayız, gerek duymadan bu süreci atlatırız. Kullanırsak da kuruşu kuruşuna nereye ne harcadık hepsinin açıklamasını sizlere yapacağım. Kalıcı hizmetlerimiz için projelerimiz var onları da yerine getireceğiz. Bir de şu var bu belediyeyi bu duruma ben getirmedim, biz böyle devraldık. Yaklaşık 25 gündür böyle yürüyoruz, iyileştirmeyle ilgili hep beraber taşın altına elimizi sokacağız. Biz hizmet etmek için buradayız. Bu hizmeti hep birlikte yapacağız. El ele verirsek çok şeyi başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akın'a oy birliği ile bankalardan kredi kullanım yetkisi verildi. Gündemin bir diğer maddesinde ise ilçe genelinde bulunan düğün salonlarının bağlı bulundukları mahalle muhtarlarına tahsisi için encümene oy birliği ile yetki verilirken, Avşar Mahallesi'nde bulunan bin 390 metrekarelik park alanının Sağlık Ocağı yapılması üzere maliye hazinesine tahsisi görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Turgutlu Yedieylül Stadyumu ve yapımı devam eden yeni stadyumun Turgutlu Belediyesi'ne kiralanması konusunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çetin Akın “Burada yeni stadyumun yapımı devam ettiği ve ne zaman biteceği belli olmadığı için Turgutlusporumuzun maçlarının oynandığı Yedieylül Stadyumu'nu bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Bunun için bir meclis kararı gerekli. Yeni stadyumunun da Turgutlu Belediyesi olarak 10 yıl süre ile kiralamamız gerekli. Yeni stat tamamlandığında Turgutlusporumuz maçlarını yeni statta oynayacak ama yeni sezonda tamamlanmazsa bir yıl daha Yedieylül Stadyumu'nda oynayacak. Bu kiralamalar için sizlerden yetki istiyoruz” dedi.

Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi sonrasında dilek ve temenniler kısmında söz alan olmayınca toplantıyı sonlandıran Başkan Akın “Gündemimizde bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Koruma meclisi ve murakebe heyetlerinin seçimlerini yine meclis üyesi arkadaşlarımız, TUTSO meclis üyesi ve Ziraat Odası Meclis Üyesi arkadaşlarımızın katılımı ile Perşembe günü saat 14.00'da eski belediye hizmet binası salonunda görüşerek karara bağlayacağız. Ayrıca alınan kararların Turgutlu adına hayırlı olmasını diliyorum. Arefe günü dolayısıyla Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantımızı ayın ikinci haftası 11 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Bu açıdan da hem sizlerin hem de canlı yayın aracılığıyla ulaştığımız vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın barış, sağlık, mutluluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum” diye konuştu.