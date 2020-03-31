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Turgutlu Belediyesi ova yollarında çalışmalara başladı

Turgutlu Belediyesi ova yollarında yol yapım çalışmalarına başladı.

Çiftçilerin ovalarına güvenli ve rahat bir şekilde gidebilmeleri amacıyla yapılan asfaltlama çalışmalarının ise en hızlı şekilde tamamlanması planlanıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarında ise Turgutlu Belediyesinin Alaşehir Belediyesi Şantiyesinde ürettiği asfaltlar kullanılıyor.


“Sezona hazırlıklarımız hızlı bir şekilde sonlanacak”


Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte ova yollarında gerçekleşen yol yapım çalışmalarını yerinde takip eden ve ekiplerle birlikte çalışan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çiftçilerin ova yollarını rahatça kullanabilmeleri için çalışmalara başladıklarını ve devam eden çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanacağını ifade etti. Başkan Çetin Akın, “Çiftçi kardeşlerimizin ovalarına rahat gitmeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Alaşehir Belediyesi Şantiyesinde ürettiğimiz asfaltlarla yol yapım çalışmalarına başladık. Sezona hazırlıklarımızla ilgili tamirat ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde sonlanacak. Bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz.” dedi.

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