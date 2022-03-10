Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi'nden İrem Nur bebeğe destek

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi'nde basketbol ve voleybol kurslarına devam eden öğrenciler, SMA Tip1 hastası Turgutlulu İrem Nur bebeğin bağış kampanyasına destek oldu.

Spor Akademisinde basketbol ve voleybol kurslarına devam eden öğrenciler SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden İrem Nur bebeğin kampanyasına yardım eli uzattı. Manisa Valiliği izni ile başlatılan kampanyaya antrenman sonrası yardımda bulunan öğrenciler, İrem Nur bebek için hazırlanan bağış kutularına bağışlarını yaptılar. Öğrenciler aynı zamanda “SMA Hastası İrem Nur Evladımıza Umut Olalım” yazılı pankartla İrem Nur bebeğin tedavisine destek olunması çağrısında da bulundu.

İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için desteklerini sürdüreceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “İrem Nur bebeğimizin tedavisi için istenilen para çok ciddi bir miktar. İrem Nur evladımızın ailesinin bu miktarı karşılaması gerçekten çok zor. El birliğiyle kampanyaya destek çıkmalıyız. Kurslarımıza devam eden öğrencilerimiz ve hocalarımızın bu çağrısı ve desteği çok kıymetli. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizi ve hemşehrilerimizi İrem Nur bebeğimizin kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.