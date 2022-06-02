Turgutlu Belediyesi Tiyatrosu “Cimri” ile ikinci kez perdelerini açtı

Salonu dolduran izleyiciler oyunu ayakta alkışladı.

Turgutlu Belediyesi Tiyatrosu, Moliere'in Cimri oyununu ikinci kez Turgutlu halkıyla buluşturdu. İlk gösterimini geçtiğimiz hafta yapan ekip, yoğun istek üzerine Cimri'yi yeniden sahneledi. Turgutlu Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının sergiledikleri başarılı performans, oyunu izlemeye gelenlerin büyük beğenisini topladı. Oyuncular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Tiyatro ekibimiz, çok beğenilen Cimri oyununu bir kez daha hemşehrilerimizle buluşturdu. Oyunun bu kadar ilgi göstermesi ve izleyicilerimizin salondan keyifli bir şekilde ayrılmaları bizleri mutlu etti. Yönetmenimiz Alpay Erdoğmuş başta olmak üzere büyük bir emekle bu güzel oyunu hazırlayan, sahneleyen oyuncularımıza ve teknik ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.