Turgutlu Belediyesi Üniversite tercih merkezi oluşturuyor

Turgutlu Belediyesi 9 Nisan'da görevi devralan Çetin Akın döneminde ilklere imza atmaya devam ediyor. Belediye hizmet binasında Gazi ve Şehit Yakınları Çözüm Masası ile Engelsiz Masa'yı kurarak ilklere imza atan Başkan Akın şimdi de üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için üniversite tercih merkezi açıyor. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Salonu'nda (Eski Belediye Binası) 23-39 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercih uzmanları tarafından hizmet verecek olan Turgutlu Belediyesi Üniversite Tercih Merkezi'nin önemine vurgu yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Görevi devraldığımız günden bugüne kadar Turgutlu'da yapılmayanları yapıyoruz. Öncelikle belediyemizde Gazi ve Şehit Aileleri için bir çözüm masası kurduk. Ardından engelli vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden kolayca faydalanabilmesi için Engelsiz Masa'yı oluşturduk. Şimdi de Turgutlu Belediyesi Üniversite Tercih Merkezi'ni oluşturuyoruz. Tercihin doğruysa geleceğin de doğrudur. Üniversite tercihleri gençlerimizin geleceğine yön veren en kritik dönüm noktalarından bir tanesi. Doğru gelecek için üniversite tercihlerinde doğru tercihler yapmak gerekiyor. Öğrencilerimizin yoluna ışık tutmak ve üniversite tercihlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Üniversite tercihlerini yapacak olan gençlerimiz Eski Belediye Binasında oluşturacağımız tercih merkezine giderek danışma hizmetinden faydalanabilirler ve uzmanlarımızın eşliğinde üniversite tercihlerini yapabilirler.” şeklinde konuştu.