Turgutlu Belediyesi ve Başkan Akın için soruşturma izni verilmedi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İçişleri Bakanlığının Elazığ'a gönderilen deprem yardımlarının araştırılması amacıyla yapılan başvuruyu reddettiğini açıkladı. Başkan Akın açıklamasında, “Turgutlu Belediyesinin ve benim hakkımı yiyen, bize haksız yere iftira atan herkes ile ben helalleşmek istiyorum ama helalleşir miyim bilmiyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan gıda ve eşya malzemelerinin yerine ulaştırılmadığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla soruşturma izni verilmemesi kararını kamuoyuyla paylaştı.

“Haksız yere iftira atanlarla helalleşebilir miyim bilmiyorum”

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla alınan kararı okudu:

“Elazığ'da 24.01.2020 tarihinde bir deprem olmuştu. Biz de Turgutlu halkı, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı olarak katkı sunmak için yardım kampanyası başlatmıştık. Ama yardım kampanyasından sonra uzunca bir süre Turgutlu gündemini maalesef siyasi parti ilçe başkanları ve buradaki meclis üyelerimiz çok ciddi bir şekilde dillendirdiler. Bunun sonrasında soruşturmalar açıldı ama en son bugün elimize bir belge geçti. İçişleri Bakanımızın imzası ile gelen belgeyi bütün kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu konuda Turgutlu Belediyesinin ve benim hakkımı yiyen, bize haksız yere iftira atan herkes ile ben helalleşmek istiyorum ama helalleşir miyim bilmiyorum. Çünkü biz gerçekten zor durumda olan insanlara katkıda bulunmak için bütün Turgutlu halkı olarak bir emek harcadık. Açıklanan nedenlerle ‘24.01.2020 tarihinde Elazığ ilinde meydana gelen depremden sonra Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle deprem bölgesine götürülüp dağıtılmak üzere erzak ve giyim eşyalarının toplandığı, 26.01.2020 tarihinde bu yardımların 2 tır ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın nezaretinde Elazığ deprem bölgesine AFAD'a teslim edilmek üzere götürüldüğü ancak bu yardımların özel bir depoya indirildiği' savları ile ilgili olarak bahsi geçen eyleme dair iş ve işlemlerin gerçekleştirerek görevi kötüye kullandığı iddiasına konu olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yaptıkları fiilin hukuka uygun olduğu, herhangi bir kamu zararının mevcut olmadığı, yaşanan deprem sonrasında meydana gelen yoğunluk, kalabalık ve kaos ortamı da dikkate alındığında; yardım malzemelerinin özel depoya indirilip oradan dağıtılmasının görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.”

“Asılsız iddialara cevabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermiştir”

Başkan Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla soruşturma izninin verilmemesi kararı ile ilgili açıklamasını sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Başkan Çetin Akın açıklamasını sosyal medya hesaplarında şu ifadeyle paylaştı: “Bizlere iftira atanlar neredesiniz? Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! Geçtiğimiz yıl yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan Elazığ Depreminde bölge halkına ulaştırdığımız yardımlarla ilgili siyasi rant uğruna asılsız iddialarda bulunanlara cevabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermiştir. Biz bu göreve talip olduğumuz ilk günde söyledik şimdi de söylüyoruz ‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkını' sonuna kadar koruyacağız. Helalleşmek mi? Hadi özür dileyin de helalleşelim.”