Turgutlu Belediyesi YKS öncesi hazırlıklarını tamamladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde YKS'nin yapılacağı 22 okulda sınav öncesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sınavın yapılacağı sınıfların yanı sıra yoğunluğun oluşacağı koridorlar, kapı girişleri, merdivenler, idari odalar ve tuvaletler titizlikle dezenfekte edildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pandemi koşulları altında Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimizin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı yürüttük. Bu kapsamda Turgutlu'muzda sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Öğrencilerimiz ve velilerimizin bu konuda hiçbir endişesi olmasın. Bu hafta sonu sınava girecek tüm kıymetli gençlerimize başarılar diliyor, hedef ve hayallerinin gerçekleşmesini yürekten ümit ediyorum” dedi.