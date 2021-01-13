Turgutlu Belediyesi Yunus Emre Camisi için harekete geçti

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin basında yer alan görüntüleri hepimizi oldukça rahatsız etti. Camilerimizin bu şekilde gündeme gelmemesi için Turgutlu Belediyesi olarak adımımızı attık. Hep dediğimiz gibi daha temiz, daha güzel bir Turgutlu için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediyesi, geçtiğimiz gün basında yer alan ve kamuoyunda tepki toplayan Yunus Emre Camisi tuvaletindeki görüntülerin ardından harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ergenekon Mahallesinde yer alan Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise cami tuvaletinin bakım, tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Yunus Emre Camisinin bahçe düzenlemesi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Yunus Emre Camisinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin basında yer alan görüntüleri hepimizi oldukça rahatsız etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile il ve ilçe müftülüklerinin sorumluluk alanında olan camilerimizin bu şekilde gündeme gelmemesi için Turgutlu Belediyesi olarak adımımızı attık ve Yunus Emre Camisinde gerekli temizlik, dezenfekte, bakım ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdik. Hep dediğimiz gibi daha temiz, daha güzel bir Turgutlu için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.