Turgutlu Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde yaptığı denetimlere devam ediyor. Kontroller doğrultusunda Pazartesi Pazarı ve çevresinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, pazar ve çevresinde kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcıları kontrol ederek uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Pazartesi Pazarımız ve çevresinde gerçekleştirdiği denetimler doğrultusunda söz konusu alanda kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcılara gerekli uyarılarda bulundular. Ekiplerimiz bundan sonraki süreçte de çalışma ve denetimlerine devam edecek. Bununla birlikte vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.