İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim

Pazartesi Pazarı ve çevresinde denetim yapan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcılara geçit vermedi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde yaptığı denetimlere devam ediyor. Kontroller doğrultusunda Pazartesi Pazarı ve çevresinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, pazar ve çevresinde kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcıları kontrol ederek uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Pazartesi Pazarımız ve çevresinde gerçekleştirdiği denetimler doğrultusunda söz konusu alanda kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcılara gerekli uyarılarda bulundular. Ekiplerimiz bundan sonraki süreçte de çalışma ve denetimlerine devam edecek. Bununla birlikte vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.