Turgutlu Belediyesinde Çetin Akın dönemi başladı

Turgutlu Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP'li Çetin Akın, mazbatasını almasının ardından bugün düzenlenen devir teslim töreniyle başkanlık koltuğuna oturdu.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Turgutlu halkının desteğiyle Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın, bugün görevi devraldı. Devir teslim töreni öncesi Turgutlu Şehitliğini ve geçmiş dönem belediye başkanı rahmetli İsmail Kırdar'ın kabrini ziyaret eden Başkan Akın, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk sundu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gerçekleşen devir teslim töreniyle başkanlık koltuğuna oturdu. Mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak Turgutlu Şehitliğini ziyaret eden Başkan Çetin Akın, burada geçmiş dönem belediye başkanı rahmetli İsmail Kırdar'ın kabrini de ziyaret etti. Ardından beraberindeki heyet ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geçen Başkan Akın, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu, CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı çelenk sunumunun da gerçekleştiği törenin ardından kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Turgutlu Belediyesi'ne geçildi. Turgutlu Belediyesi personeli ve kalabalık halk topluluğu tarafından çiçekler ve davul zurna ile karşılanan Başkan Akın, belediyeye alkışlar eşliğinde girdi. Makamda geçen dönem Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer'den makam devir teslimi yapılan törende konuşan Başkan Akın, “5 yıldır görev yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin'e, başkan yardımcıları Hakan Sezer ve Ekrem Bölükbaşıoğlu'na Turgutlu'ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile seçim kazandı. ‘Birleşe birleşe kazanacağız' dedik. Şimdi kazandık, birleşe birleşe kazandık. Turgutlu halkının bizlere sandıkta verdiği mesaj neydi? ‘birleşe birleşe yönetmek' Sizlere söz veriyorum; Turgutlu'yu birleşe birleşe yöneteceğim. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, sizlere hesap vererek yöneteceğim. Turgutlu'da yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. Seçim sürecinde istemediğimiz nahoş olaylar oldu. Bizlere hak etmediğimiz iftiralar atıldı. Mahkemeye verdiğimiz yandaş medya ile ilgili maalesef evvelsi gün yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ama güçleri yetmedi. Sizlerin, milletimizin iradesine gem vurmaya yetmedi güçleri. Çetin Akın'ın sırtını yere getirmeye yetmedi güçleri. Bundan sonra da hizmet etmek için kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Bugün de anamın babamın ellerini öperek hizmeti devraldım. Ne dedim; ‘şerefimle, namusumla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar koruyarak yöneteceğim' Bana verdiğiniz bu desteği hiçbir zaman niye verdin dedirtmeyeceğim. 10 gündür araç kullanmıyorum. Sizlere ‘makam aracı kullanmayacağım' demiştim. Birazdan makam kapısını da kendi ellerimle sökeceğim. İstediğiniz zaman yanınızdayım. Telefonum 24 saat açık. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sabahlara kadar çalışacağım. Turgutlu'da nasıl bir belediye başkanı olunacağına hepiniz şahit olacaksınız. Verdiğiniz her oy anasının ak sütü gibi helal olacak. Turgutlu'ya mesaj vermek istiyorum; belediye seçimi bitmiştir, arkadaşlıklarımız dostluklarımız bakidir. Ben rozetimi çıkardım. Hangi siyasi partiye oy vermişse vermiştir. Hepsinin başımın üstünde yeri vardır. Bundan sonraki süreçte bizde hizmet yarışı içerisinde olacağız. Bu hizmet yarışını en üst seviyeye taşımak için elimizden gelen gayreti içerisinde olacağız. Seçim sonucunun Turgutlu'daki vatandaşlarımızın vermiş oldukları oyları doğru okuyarak, birlikte yönetmek adil bir şekilde hesap verecek şekilde yönetmek için yola çıktık. Elimizden geleni de bu süreçte hizmet anlamında da yapacağız Hakkınızı helal edin” dedi.

Dualarla makam koltuğuna oturan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, anne ve babasının elini öperek hayır dualarını aldı. Gün boyu tebrikleri kabul eden Belediye Başkanı Çetin Akın'ı CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, belediye meclis üyeleri ve ailesi de yalnız bırakmadı.