Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 2 bin 580 TL oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın imzaladığı sözleşme ile Turgutlu Belediyesinde en düşük işçi maaşının 2 bin 580 TL olduğunu açıkladı.

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9 gündem ve ek bir madde görüşülerek karara bağlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın kadrolu işçilere yapılan bir sözleşmenin benzerinin taşeron işçiler içinde yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap verirken yeni bir sözleşme imzalandığı açıklayarak Turgutlu Belediyesinde en düşük işçi maaşının 2 bin 580 lira olacağını açıkladı.

“Eşit işe eşit ücret ödeyeceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti meclis üyesi Mürşit Gedizli'nin kadrolu işçiler için imzalanan sözleşmenin benzerinin Personel A.Ş.'de yer alan işçiler içinde imzalanıp imzalanmayacağının sorması üzerine yaptığı açıklamada: “Biliyorsunuz kanun hükmünde kararname ile taşeron işçilerimiz belediyelerde personel A.Ş.'ye geçti. Kadro diyorlar ama sözde kadro. Bizim 2 yıllık süreç için ne yapacağımızı KHK ile belirlemiş durumdalar. Bu sürede 6. ayda bitiyor. Ne kadar zam yapacağımız, hangi sosyal hakları verebileceğimiz KHK ile belirlenmiş. Onun dışına çıkamıyorsunuz. Biz o arkadaşlarımız içinde ciddi bir sözleşme yapmak istiyorduk ama KHK'nın dışına çıkamıyorsunuz. Ama biz o arkadaşlarımıza şuan için ekstra şunları yaptık bugün imzaladığımız sözleşme ile; biz de en düşük asgari ücret 2 bin 580 lira oldu. Bekar aile yardımı almayan bir işçinin aldığı en düşük ücret 2 bin 580 lira. Bugün itibariyle bunu alacak. O sözleşmeye şöyle haklar koyduk; hac ibadetini yapmak isterse Türkiye'de bir ilk bu, kadrolu işçiler içinde yapmıştık, ücretli izin veriyoruz. Eşine, çocuğuna karşı şiddet uygularsa iş akdini feshediyoruz. Milli bayramlarda ikramiye veriyoruz. Çocuğu okula giden, her yıl eylül ayında olmak üzere eğitim yardımı yapıyoruz. Bunların toplamına baktığınız zaman çok ciddi haklar aldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz emekten yana olan insanlarız. Bundan sonra da 6. ayda da inşallah daha farklı bir sözleşmeye imzalarız. Tabii ki bu belediyenin gücüyle alakalı. Belediyede 50'ye yakın farklı maaş alan var. İkisi de çavuşluk yapıyor mesela. Birisi 3 bin 500 lira alıyor diğeri 3 bin lira alıyor. Büro memuru olarak çalışıyor, bir tanesi asgari ücret alıyor bir tanesi 3 bin lira alıyor. Aynı işi yapıyorlar, aynı odada çalışıyorlar. Sendikayla anlaştım. Çalışanları 11 bölüme böldük. Çalışan arkadaşımız o 11 bölümden hangisine giriyorsa o bölümden maaşını alacak. Kimse 1 lira eksik kimse 1 lira fazla almayacak. Eşit işe eşit ücret ödeyeceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım.” dedi.

Başkandan kadın cinayetleri ve Hocalı Soykırımı mesajı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Şubat ayı meclis toplantısının açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şubat ayında aramızdan ayrılan sanat ve edebiyat camiasının önemli isimleri, Barış Manço'yu, Cem Karaca'yı, Müzeyyen Senar'ı, Ozan Arif'i, Tezer Özlü'yü ve Yaşar Kemal'i saygıyla anıyorum. Yaptıkları çalışmalar ile kendi alanlarında tarihte iz bırakan Abdi İpekçi'yi, Adnan Kahveci'yi, Mahir Kaynak'ı, Eşref Bitlis'i, Hasan Ali Yücel'i ve Necmettin Erbakan'ı minnetle yad ediyorum. Şubat ayında kaybettiğimiz ve ismini burada anmadığımız, anmayı unuttuğumuz, artık aramızda olmayan tüm isimlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen, gençliğinin baharındayken bizden koparılan Özgecan Aslan'ı ve cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizde 2019 yılında Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun rakamlarına göre 474 kadın cinayete kurban gitti. Bu rakam son 10 yılın en yüksek rakamı. Elimizdeki veriler kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını gösteriyor. Ancak kadınlara yönelik bu şiddet ‘Bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem' diyerek, ‘Kadına yönelik şiddet abartılıyor' diyerek, ‘Ben kadın erkek eşitliğine zaten inanmıyorum' diyerek , ‘Tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar' diyerek, ‘Kadın ahlaklı olsun kürtaj yaptırmak zorunda kalmasın' diyerek, ‘Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek' diyerek, ‘Evdeki işler yetmiyor mu' diyerek, ‘Kadının fıtratında erkeğe köle olmak var' diyerek bu zihniyetin çözebileceği bir sorun değildir. Kadına yönelik şiddeti çözmek için önce ülkemizde kadına bakışın değişmesi gerekmektedir. Devletin tüm kurumlarıyla bu sorunun üstüne gitmesi, bu suçu işleyenlerin en ağır cezalarla cezalandırılması, suç işlenmeden kadınlarımızı korumaya yönelik önlemlerin alınması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ancak gün geçtikçe artan bu sorunun çözümüne yönelik hala ciddi adımlar görememekteyiz. Henüz ocak ayını bitirdiğimiz 2020 yılında 27 kadın cinayeti, 7 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda. En büyük temennimiz bu sorunu ortadan kaldıracak adımların atılması. Kadın cinayetlerinin yaşanmadığı, kadına yönelik psikolojik ve fiziki şiddetin olmadığı, kadınlarımızın, huzurla, güvenle istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir ülkede yaşamak en büyük dileğimizdir. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede aralarında çocukların, hamile kadınların bulunduğu 613 kişi vahşice katledilmiştir. Yaşanan bu soykırım karşısında sağır, dilsiz olanların ellerine orada yaşamını kaybeden kardeşlerimizin kanı bulaşmıştır. Bizleri sözde soykırım iddialarıyla suçlayanlar, belgeli, fotoğraflı bu soykırımı görmezden gelerek ne kadar ikiyüzlü bir tavır takındıklarını, Türk düşmanlığını gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle Hocalı'da yaşamını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. 14 Şubat Sevgililer Gününü şimdiden kutluyor, tüm insanlığın barış ve huzur içerisinde yaşadığı, sevginin diliyle konuştuğu, acıların son bulduğu bir dönemin kapılarını açmasını diliyorum. Elazığ'da yaşanan depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabırlar dilerim.”

Gündemde görüşülen tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Gündeme ek olarak tüm meclis üyelerinin imzalarıyla verilen meclis toplantılarının öncesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması önerisi oy birliği ile kabul edildi.