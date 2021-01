Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 300 TL oldu

Belirlenen yeni asgari ücretle birlikte Turgutlu Belediyesi personeli asgari ücretin 475 TL üzerinde maaş alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuz için gece, gündüz, yaz, kış demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın Ocak ayı itibariyle alacakları en düşük maaş net 3300TL olacak. Turgutlu Belediyesi olarak ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 yılı asgari ücretin net 2 bin 825 TL olarak açıklanmasının ardından Turgutlu Belediyesinde de en düşük asgari ücret belli oldu. Buna göre Turgutlu Belediyesi personelinin ocak ayı itibariyle 2021 yılı içerisinde alacağı en düşük maaş net 3 bin 300TL olarak belirlendi. Tüm bunlara ek olarak gece çalışan personelin ücretinin yüzde 10'una kadar gece zammı, şoför olarak çalışan personellere “direksiyon primi”, çocuğu olan personellere bir çocuk için 25 TL olmak üzere 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, personelin evlenmesi halinde 500 TL evlilik yardımı, birinci derecede yakınının vefatı halinde 500 TL ölüm yardımı, personellerin, okul öncesi eğitim gören çocukları için 70 TL, ilköğretimde okuyan çocukları için 125 TL, lisede okuyan çocukları için 150 TL, üniversitede okuyan çocukları için 200 TL, özel eğitim gören çocukları için 200 TL eğitim yardımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuz için gece, gündüz, yaz, kış demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın Ocak ayı itibariyle alacakları en düşük maaş net 3 bin 300 TL olacak. Ortalama maaşımız ise 3 bin 442 TL oldu. Göreve geldiğimizde belediye içerisinde yaklaşık 12 farklı ücret uygulaması bulunmaktaydı. Seçim meydanlarında ve her yerde dile getirdiğimiz ‘eşit işe eşit ücret' ilkesinden hareketle bu düzensizliği sonlandırdık. Belediye çalışanlarımızı yapılan işin niteliğine göre 6 farklı gruba ayırdık ve sorumluluk zammı uygulamasına geçtik. Böylelikle, 12 farklı ücreti 6 farklı ücrete kadar düşürerek, ücretler arasındaki adaletsizliği sonlandırmış olduk. Turgutlu Belediyesi olarak ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücretimizin çalışma arkadaşlarımıza ve Turgutlumuza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.