Turgutlu Belediyesinde koronavirüs önlemleri artıyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürerken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da belediye personeline maske dağıttı.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde çalışan personele tek tek maske dağıtan Başkan Çetin Akın, belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşların vücut ısılarının kontrolünü de yaptı. Başkan Akın, koronavirüsüne karşı belediye personelinin bireysel olarak alması gereken önlemleri de hatırlattı. Korona virüsü tehlikesine dikkat çeken Başkan Akın, “Tüm vatandaşlarımızı yakından etkileyen bir tehlikeyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Turgutlu Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın hem de mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumak bizim başlıca görevimiz. Bu sebeple bütün belediye personelimize maske dağıtımında bulunduk, personel ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçtük ve de gerekli bilgilendirmeleri yaptık” dedi.