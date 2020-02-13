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Turgutlu Belediyesinden 2 yeni kurs

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde iki yeni kursu daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Turgutlu Belediyesi tarafından yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçirilen Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezinde iki yeni kurs daha hayata geçirilecek.


Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 10-14 yaş arasında çocukların kayıt olabileceği müzik okulu açılıyor. Müzik okulunda, şan, nota ve enstrüman eğitimleri verilecek. Hayata geçirilecek bir diğer kurs da ise konservatuvara hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verilecek.


Turgutlulu gençlerin erken yaşta sanatın farklı dallarıyla ilgilenmesinin önemine vurgu yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yaklaşık 2 ay önce faaliyete giren Atatürk Kültür Merkezimizin içini eğitim anlamında da dolduruyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçireceğimiz iki yeni kursla müzik eğitim konusunda ilçemizdeki gençlere desteğimizi vereceğiz. Turgutlulu gençlerin tiyatro gibi müzik gibi sanatın farklı dallarıyla erken yaşta ilgilenmesi onların hem hayat görüşüne farklılıklar kazandıracak hem ilçemize sanat alanında katkılar sunacaklar. Yeni kurslarımız ilçemize hayırlı olsun.” dedi.


Müzik okulu ve konservatuvara hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilecekler.

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