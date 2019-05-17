Turgutlu Belediyesinden büyük iftar sofrasına davet

Turgutlu Belediyesi, binlerce Turgutlulu'yu bir araya getireceği iftar yemeğine hazırlanıyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla 21 Mayıs Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda verecekleri iftar sofrasına tüm hemşerilerini davet etti. Başkan Akın, “Kuracağımız büyük iftar sofrasıyla barışı, eşitliği, kardeşliği, dostluğu pekiştirerek; birlik ve beraberliği kucaklayacağız. Güzel bir Ramazan akşamında birlikte olmak dileğiyle tüm hemşerimizi 21 Mayıs Salı akşamı düzenleyeceğimiz iftar yemeğimize davet ediyorum” dedi.