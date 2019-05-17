İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu Belediyesinden büyük iftar sofrasına davet

Turgutlu Belediyesi, binlerce Turgutlulu’yu bir araya getireceği iftar yemeğine hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi, binlerce Turgutlulu'yu bir araya getireceği iftar yemeğine hazırlanıyor.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla 21 Mayıs Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda verecekleri iftar sofrasına tüm hemşerilerini davet etti. Başkan Akın, “Kuracağımız büyük iftar sofrasıyla barışı, eşitliği, kardeşliği, dostluğu pekiştirerek; birlik ve beraberliği kucaklayacağız. Güzel bir Ramazan akşamında birlikte olmak dileğiyle tüm hemşerimizi 21 Mayıs Salı akşamı düzenleyeceğimiz iftar yemeğimize davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.