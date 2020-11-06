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Turgutlu Belediyesinden camilere kış temizliği

Turgutlu Belediyesi kışa hazırlık çalışmaları kapsamında Turgutlu’daki camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi kışa hazırlık çalışmaları kapsamında Turgutlu'daki camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Turgutlu Belediyesi camilerde kış mevsimine hazırlık çalışmalarına başladı. Çalışmalar doğrultusunda camilerin temizlik işlemleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Merkez ve kırsal mahallerdeki camilerin tümüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin halıları, bahçeleri ve zeminleri ekiplerce titizlikle temizleniyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser de camilerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Camilerin temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.


Camilerin temizlenmesi hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Kış mevsimine hazırlık yaptığımız bu günlerde camilerimizin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Merkez mahallelerimizdeki 45, kırsal mahallelerimizdeki 50 camimizin halı, bahçe ve zeminlerinin temizliğini sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin olarak camilerimizin temizlik işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecek” dedi.

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