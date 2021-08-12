İhlas Haber Ajansı

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Turgutlu Belediyesinden can dostlara mama ve su desteği

Turgutlu Belediyesi, her zaman olduğu gibi hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bugünlerde de sokakta yaşayan can dostları unutmayarak mama ve su desteğinde bulunuyor.


Turgutlu Belediyesi sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan sevimli dostların aç ve susuz kalmaması adına çalışmalarını gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin pek çok noktasında bulunan beslenme odaklarına mama ve su takviyesinde bulunarak sokakta yaşayan canlıların en temel ihtiyaçlarını karşılaşmış oluyor.


“Hayatın her anını birlikte paylaştığımız canlarımızın her zaman yanındayız” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sokakta yaşayan canlılar bizim kıymetli dostlarımız ve onların en temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri adına elimizden gelen tüm gayreti ve özeni gösteriyoruz. Canlarımızın aç ve susuz kalmaması için Turgutlu'muzun farklı noktalarında bulunan beslenme odaklarımıza periyodik olarak mama ve su takviyesinde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizden de bu sıcak yaz günlerinde minik dostlarımız için kapılarının önlerinde bir kap mama ve su bırakmalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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