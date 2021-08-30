Turgutlu Belediyesinden çocuklara özel sokak tiyatrosu

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında çocuklar, sokak tiyatrosu ile şenliğin keyfini doyasıya yaşayacak. “En Güçlü Kim?” isimli sokak tiyatrosu, 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Dağyeniköy, Dağmarmara, Çıkrıkçı, Urganlı, Avşar, Derbent, Çepnidere, Çatalköprü, Osmancık, Selvilitepe, Subaşı, Mustafa Kemal, İstasyonaltı, Musacalı, İzzettin, Bozkurt, Şehitler ve Yıldırım Mahallelerinde çocuklarla bir araya gelecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliğimizde çocuklarımızı da unutmayarak onlar için sokak tiyatrosu etkinliği düzenledik. 6 Eylül tarihine kadar sokak tiyatromuz merkez ve kırsal mahallelerimizde çocuklarımızla bir araya gelecek. Ücretsiz olan bu etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

“En Güçlü Kim?” Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu programı ise şu şekilde: "31 Ağustos: Saat: 17.00 Dağyeniköy Düğün Salonu Önü, Saat: 18.00 Dağmarmara Taşımalı Okul Bahçesi. 1 Eylül: Saat: 17.00 Çıkrıkçı Düğün Salonu Önü, Saat: 18.30 Urganlı Ekrem Demir Parkı. 2 Eylül: Saat: 17.00 Avşar Vicdan Parıldar İlköğretim Okulu Bahçesi, Saat: 18.30 Derbent Sabiha Erturgut İlköğretim Okulu Bahçesi. 3 Eylül: Saat: 17.00 Çepnidere Hacı Mukaddes Altan Okul Bahçesi, Saat: 18.00 Çatalköprü Muhtarlık Önü, Saat: 19.30 Osmancık Festival Alanı. 4 Eylül: Saat: 17.00 Selvilitepe Düğün Salonu Önü, Saat:18.00 Subaşı Meydan Parkı, Saat: 19.00 Şehitler Gaffar Okkan Parkı, 5 Eylül: Saat: 17.00 Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Kırdar Parkı, Saat: 18.00 İstasyonaltı Düğün Salonu Önü, Saat: 19.00 Huzurevi Parkı. 6 Eylül: Saat: 17.00 Musacalı Mahallesi Köy Meydanı, Saat: 18.00 İzzettin Mahallesi Meydanı, Saat: 19.00 Arnavut Zeynel Parkı."