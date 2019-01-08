Turgutlu Belediyesinden çocukları sevindiren çalışma

Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde çocuklar için çalışmalar yürüten Park Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda Urganlı Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı ile Cumhuriyet Mahallesi Orta Park'nda yer alan çocuk oyun guruplarını yeniledi. Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak'ta yapılan yeni yaşam alanına yeni bir çocuk oyun gurubu konumlandırılırken, Sinirli Mahallesi ve Yukarı Bozkır Mahallesi'nde yer alan atıl alan da çocuklar için sil baştan düzenlendi. Diğer yandan Albayrak Mahallesi Dereli Sokak üzerinde bulunan atıl alanda değerlendirildi ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği mekan haline getirildi. İlçe genelinde, imkanlar dahilinde çocukların oyun alanı ihtiyaçlarına karşılık verdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, kimi noktalardaki çalışmalarda son yaklaştıklarını belirterek çalışmaların mahallelere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.