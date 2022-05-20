Turgutlu Belediyesinden çöp konteynerlerinde yaz temizliği

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından sıcak havaların başlamasıyla birlikte çevre ve görüntü kirliliği ile kötü koku, larva ve sinek oluşumunun önüne geçebilmek adına çalışmalara hız verildi. Çalışmalar çerçevesinde su arıtmalı ve geri dönüşüm sistemli çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla çöp konteynerlerinin hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği sağlanıyor. Ekipler tarafından Yeni Mahalle Son Sokak, Subaşı Mahallesi Doğu ve Çavdar Sokakları ile Kervan Yolu ve Çamlıca Yolu üzerinde yer alan çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, “Yaz mevsimine sayılı günler kala halk ve çevre sağlığının korunması adına kentimiz genelindeki çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız ile çöp konteynerlerimiz en hızlı, etkili ve çevreye duyarlı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Söz konusu çalışmalar sonucunda kötü koku, larva ve sinek oluşumunun büyük oranda önüne geçiliyor aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliği de engellenmiş oluyor. Daha sağlıklı, temiz bir çevre ve kentte yaşayabilmemiz adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.